Жители Донбасса присоединятся к написанию Всероссийского исторического диктанта

Жители Луганской и Донецкой народных республик напишут Всероссийский исторический диктант. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель движения «Волонтеры истории», выпускник Казанского федерального университета, организатор акции Илья Попов.

«Мы проводим Всероссийский исторический диктант впервые. Зарегистрировано более 10 тыс. участников, открыто более 40 площадок — начиная от Камчатки и заканчивая новыми регионами России — ДНР и ЛНР. На Камчатке диктант уже идет», — отметил спикер.

Дата 1 ноября выбрана неслучайно: диктант проводится в преддверии Дня народного единства, который в РФ отмечается 4 ноября. «История нашей страны — это то, что нас объединяет, живущих на территории Российской Федерации», — резюмировал Попов.

Задания представляют собой 40 вопросов с вариантами ответов. Площадки для написания исторического диктанта откроются в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске, Симферополе, Судаке, Чите и других городах. На всех площадках акция стартует в 18.00. В Казани в формате онлайн и офлайн диктант напишут 500 человек. 10 ноября будут объявлены результаты.