Татарстанцы напишут Всероссийский исторический диктант на площадке КФУ

Сегодня впервые в стране жители России напишут Всероссийский исторический диктант. Основной площадкой в столице РТ станет Казанский федеральный университет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель директора по международной деятельности ИМО КФУ Альбина Имамутдинова.

«Неслучайно площадкой в Казани стали Институт международных отношений КФУ, поскольку именно в КФУ готовят специалистов в области исторической направленности», — отметила она. По ее словам, диктант позволит проверить свои знания об истории России и Республики Татарстан.

Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий вне зависимости от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Участие в диктанте бесплатное.

Участникам необходимо будет ответить на 40 вопросов, им будут предложены варианты ответов. Вопросы будут разными по сложности и охватывать разные временные периоды России с IX по ХХI век. Также в диктант включены вопросы с иллюстрациями. Результаты и сертификат участники получат по электронной почте.

Научным партнером акции выступает Казанский федеральный университет и Российское историческое общество.