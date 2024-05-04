«Вторые сутки без воды»: жители Казани жалуются на отсутствие водоснабжения

Жители Казани жалуются на сбои в работе водоснабжения, которые продолжаются после окончания плановых работ, длившихся более суток в Вахитовском и Приволжском районах. Свои жалобы жители татарстанской столицы оставляют в телеграм-канале «Водоканала».

Судя по сообщениям казанцев, водоснабжение не восстановлено в полной мере: где-то слабый напор, где-то воды совсем нет. Время возобновления водоснабжения в МУП «Водоканал» не называют, сообщая лишь о выехавшей на место аварийной бригаде.

Ранее Водоканал сообщал об отключении водоснабжения на период с 9.00 3 мая до 14.00 4 мая в 56 многоквартирных и 579 частных домах, 175 административных зданиях в Вахитовском и Приволжском районах города.