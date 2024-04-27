Вахитовский и Приволжский районы Казани более чем на сутки частично останутся без воды

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Многие здания в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана, в том числе в поселках Кукушкино и Поповка, на время останутся без воды. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9.00 3 мая, а возобновят его только в 14.00 4 мая. Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного аварийного участка водопровода протяженностью 390 метров на улице Московская.

Без воды более чем на сутки останутся 56 многоквартирных и 579 частных домов, две школы, пять детских садов, 175 административных зданий, одна гостиница и четыре котельных.

Перечень адресов, подпадающих под отключение, размещен на сайте «Водоканала».

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231-62-60.