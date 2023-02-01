Жители Центрального района Челнов обсудили капремонт и очистку внутриквартальных дорог

В Центральном районе Набережных Челнов вновь прошел сход граждан. Встреча представителей администрации города с жителями 38-го и 39-го комплексов была организована в школе №53, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В мероприятии принял участие глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Он доложил об итогах работы за 2022 год и задачах на 2023 год.

О работе с избирателями рассказал депутат городского Совета по избирательному округу №8 «Прибрежный» Андрей Елантьев. Отчиталась перед жителями и председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова.

Собравшиеся активно задавали представителям власти волнующие их вопросы. Местных жителей беспокоили капитальный ремонт жилых домов микрорайона и благоустройство придомовой территории, а также очистка внутриквартальных дорог.

Сегодня вечером в 31-й школе состоится встреча представителей городской администрации с жителями 11-го, 40-го и 41-го комплексов. На завтра, 2 февраля, намечен сход жителей 1-го, 2-го и 3-го комплексов. Он состоится в школе №13.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.