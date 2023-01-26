Жители Центрального района Челнов обсудили актуальные проблемы на очередном сходе

В Центральном районе Набережных Челнов состоялся очередной сход граждан. Встреча представителей властей города с жителями 42-го, 43-го, 44-го и 45-го комплексов была организована в школе №38, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В собрании приняли участие представители городской администрации и управляющей компании, местные депутаты. Глава Центрального района Челнов Эдуард Фаттахов подвел итоги 2022 года и сформулировал перспективы развития на 2023 год.

Пришедшие на встречу горожане имели возможность задать интересующие их вопросы представителям Социального фонда России, налоговой инспекции, управляющей компании, работникам здравоохранения и социальной сферы.

«Открытый формат общения позволяет челнинцам рассказать о своих проблемах напрямую тем, кто может оперативно им помочь», — утверждают в мэрии Автограда.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.