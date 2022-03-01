Жители Челнов возложили цветы к памятнику Герою Соцтруда Евгению Батенчуку

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Комсомольском районе Набережных Челнов к памятнику Евгения Батенчука возложили цветы в честь 108-й годовщины со дня рождения челнинского строителя, первого директора КамГЭСэнергостроя. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Памятная церемония состоялась при участии почетных граждан города, депутатов Горсовета, ветеранов предприятия «КамГЭСэнергострой», руководителей и работников строительных предприятий города.

Евгений Батенчук приехал в Автоград в 1971 году, уже имея опыт строителя и руководителя всесоюзного масштаба. Он уже участвовал в строительстве шести ГЭС и алмазодобывающего комбината в Якутии.

Благодаря своему труду и глубоким знаниям, человеческим и организаторским качествам, а также требовательности Евгений Батенчук снискал большой авторитет в Набережных Челнах и в целом в Татарстане.

Он был заслуженным строителем Татарской и Якутской АССР, РСФСР, почетным гражданином городов Мирный и Набережные Челны, кавалером многих орденов и медалей, в 1981 году за строительство КАМАЗа получил звание «Герой Социалистического Труда». Евгений Батенчук ушел из жизни в 1999 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске установят мемориальную доску Николаю Зеленову.