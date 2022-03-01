В Нижнекамске установят мемориальную доску Николаю Зеленову

В Нижнекамске основателю шинной промышленности Татарстана, почетному жителю города — Николаю Зеленову будет установлена мемориальная доска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мемориальная доска украсит подъездную часть фасада дома №8 на Школьном бульваре, где Зеленов жил с 1980 по 2019 год.

Николай Зеленов является основателем шинного производства в Татарстане, он возглавлял его в течение 27 лет. Под его руководством были построены оба завода «Нижнекамскшины», состоялась первая реконструкция производства и установка оборудования известной итальянской фирмы, стартовала программа по выпуску высокоскоростных радиальных шин.

Зеленову принадлежит идея создания фирменного товарного логотипа, он придумал и название марки шин «КАМА». Также именно Зеленов выразил намерение построить в Нижнекамске завод по производству шин с цельным металлокордом.

Николай Зеленов активно участвовал и в социальной сфере Нижнекамска: под его руководством строились детский лагерь «Чайка», дворец спорта «Юбилейный», санатории и базы отдыха, поликлиники, жилые дома и детские сады.

В 1984 году за большой вклад в становление и развитие города Николай Зеленов удостоился звания «Почетный гражданин города Нижнекамска».