Жители Челнов собрали для переселенцев из Мариуполя более 2 млн рублей

Жители Набережных Челнов собрали для вынужденных переселенцев из Мариуполя, приехавших в Автоград, 2 083 666 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела по работе со СМИ аппарата Горсовета Татьяна Колесникова.

Свой вклад внесли и депутаты горсовета, перечислив на расчетный счет Фонда помощи вынужденным переселенцам более 100 тыс. рублей.

Как жители, так и депутаты горсовета оказывают активную помощь прибывшим из Мариуполя. Так, например, Марсель Мингалимов вместе с депутатами городского совета Рубином Бадиковым и Ильгизом Юнусовым посетили санаторий «Жемчужина» и встретились с размещенными там переселенцами. Они побеседовали со всеми, спросили, в чем нуждаются семьи.

Семье Грудиных, оставшихся без связи с дочерью, подарили сотовый телефон, а по просьбе семьи Шалаевых организовали выезд в медицинский центр для проверки зрения и заказа очков.

Беседуя с людьми, депутаты постарались выяснить первоочередные проблемы, волнующие их. По мере возможности всем будет оказана необходимая помощь. Реквизиты размещены на официальном сайте Набережных Челнов и в Telegram-канале мэрии Автограда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах мариупольцы получили направления на работу с зарплатой до 65 тыс. рублей.