В Челнах более 100 переселенцев с Мариуполя получили направления на ярмарках вакансий

Центр занятости провел ярмарки вакансий в гостинице «Камазжилбыт» и санатории «Жемчужина» с участием 23-х предприятий.

«Мы пригласили работодателей, предварительно сделав анализ по тем специальностям, которые имеют вынужденные переселенцы, а также отдав приоритет предложениям трудоустройства с проживанием или с компенсацией затрат на жилье», — сообщила директор кадрового центра Татьяна Быданова.

Мэр Челнов Наиль Магдеев призвал использовать все возможности для скорейшей адаптации переселенцев из Мариуполя.

«Все эти меры материальной поддержки, организации горячего питания, размещения, трудоустройства граждан на работу, устройство детей в сады и школы направлены на адаптацию жителей Мариуполя в нашу мирную городскую среду. Поэтому перед нами стоят большие задачи, которые за один день не решить. Нужно время, чтобы люди поняли, что живут в мирное время в мирной стране, которые может предоставить им возможности, в том числе в вопросах доброты и сочувствия. Народ у нас душевный, поэтому все это у нас получается», — отметил Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что переселенцев из Мариуполя поставят на учет в медицинские учреждения Челнов.