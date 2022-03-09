Жители Челнов пожаловались на снежные «полосы препятствий» на трамвайных остановках

Жители Набережных Челнов пожаловались на снежные «полосы препятствий» на трамвайных остановках. В соцсетях один из интернет-пользователей написал, что неубранные горы снега создают опасность для здоровья и даже жизни людей.

«Страшно смотреть, как производится посадка и высадка пассажиров. Люди буквально выползают и заползают в вагон. Видимо, тот, кто должен почистить площадку, думает, что с приходом весны снег растает. Но весна не торопится еще. То же самое на остановке „Леруа Мерлен“ и чуть лучше — на остановке „Гараж 500“», — сообщил житель города.

К сообщению он приложил фотографию остановки «Рынок „Южный“».

«Там и в самом деле опасно, пешеходных дорожек нет, люди идут по трамвайным линиям, и на остановках трудно, особенно пожилым, зайти и выйти из трамвая, ждут, когда произойдет несчастный случай», — согласились с автором поста жители города. «Потом удивляемся, как люди закатываются под колеса», — написали они.

Администрация Набережных Челнов прокомментировала данную публикацию: «Добрый день, да, действительно, территории на остановках в настоящее время вычищаются от снега, чтобы дать доступ пассажирам, указанная территория также будет вычищена», — говорится в сообщении. Помимо этого в администрации принесли извинения за временные неудобства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне 8 марта в Челнах трамвай насмерть сбил пожилую женщину.