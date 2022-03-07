news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 марта 2022  15:12
Полина Шевчук

В Челнах трамвай насмерть сбил пожилую женщину

news_top_970_100

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня на остановке «Бумажников» в Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, пожилая женщина вышла из трамвая и стала обходить транспорт спереди. В этот момент трамвай тронулся и протащил женщину несколько метров.

«От полученных травм 82-летняя женщина скончалась на месте происшествия. По словам вагоновожатого, он не заметил пешехода и сбил», – пояснили в пресс-службе ведомства.

#Сбил трамвай #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное