В Челнах трамвай насмерть сбил пожилую женщину

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня на остановке «Бумажников» в Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, пожилая женщина вышла из трамвая и стала обходить транспорт спереди. В этот момент трамвай тронулся и протащил женщину несколько метров.

«От полученных травм 82-летняя женщина скончалась на месте происшествия. По словам вагоновожатого, он не заметил пешехода и сбил», – пояснили в пресс-службе ведомства.