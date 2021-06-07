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Ру Тат
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7 июня 2021  10:36
Павел Климчак

Жители Челнов передали в руки автоинспекторам пьяную автоледи, едва не сбившую пешеходов

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Челнинцы задержали и передали в руки инспекторов ДПС пьяную автоледи, которая едва не сбила пешеходов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Ранее агентство сообщало, что на видео попало, как прохожие в Челнах вытаскивают из машины пьяную женщину за рулем. Сообщалось, что она не справилась с управлением на оживленной улице и въехала в бордюр. Инцидент произошел на улице Бережной.

Как стало известно, прохожие вытащили женщину из машины, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Позже они передали автоинспекторам пьяную автоледи.

От прохождения медосвидетельствования она отказалась, теперь ей грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

ГИБДД призывает всех водителей быть предельно осторожными на дороге и соблюдать ПДД.

#Набережные Челны #пьяная автоледи
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