news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 мая 2021  15:52
Эльвира Мухаметдинова

На видео попало, как прохожие в Челнах вытаскивают из машины пьяную автоледи

news_top_970_100

В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео, как прохожие вытаскивают из машины пьяную женщину, устроившую ДТП. По предварительной информации, нетрезвая автоледи ехала по оживленной улице, не справилась с управлением и врезалась в бордюр. 

Как сообщили ИА «Татар-информ» в ГИБДД Челнов, инцидент произошел накануне на улице Бережной, напротив 12-го дома. За рулем Kia Sorento была 43-летняя женщина. Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД предложил челнинке пройти тест на алкоголь, но та отказалась.

«В отношении водителя составлен протокол за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Машина отправлена на спецстоянку», – сообщили в местной Госавтоинспекции.

 

#ДТП #пьяная автоледи
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное