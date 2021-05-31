На видео попало, как прохожие в Челнах вытаскивают из машины пьяную автоледи

В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео, как прохожие вытаскивают из машины пьяную женщину, устроившую ДТП. По предварительной информации, нетрезвая автоледи ехала по оживленной улице, не справилась с управлением и врезалась в бордюр.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в ГИБДД Челнов, инцидент произошел накануне на улице Бережной, напротив 12-го дома. За рулем Kia Sorento была 43-летняя женщина. Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД предложил челнинке пройти тест на алкоголь, но та отказалась.

«В отношении водителя составлен протокол за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Машина отправлена на спецстоянку», – сообщили в местной Госавтоинспекции.