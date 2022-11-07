Челнинцам насчитали налоги на 1,8 млрд рублей – заплатить их нужно до декабря

Жители Набережных Челнов должны заплатить налоги на сумму 1 млрд 78 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщила главный финансист города Светлана Мулюкова. По ее словам, жителям города в зависимости от имущества, которым они владели в 2021 году, необходимо оплатить данные налоги не позднее 1 декабря.

На сегодняшний день в сервис «Личный кабинет для физических лиц» налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц выгружены в полном объеме. Налогоплательщики, не являющиеся пользователями личного кабинета, свои уведомления получили почтой — заказными письмами.

«В случае неуплаты начислений до 1 декабря 2022 года исчисленные суммы приобретут статус задолженности, на которую начисляются пени за каждый день просрочки», — сообщила Светлана Мулюкова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по итогам прошлого года начислено более 3,6 млрд рублей имущественных налогов физических лиц.