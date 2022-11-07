Казанцы до 1 декабря должны заплатить налоги на 3,6 млрд рублей

В Казани по итогам прошлого года начислили более 3,6 млрд рублей имущественных налогов физических лиц, сообщил начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин. Он напомнил, что заплатить имущественные налоги горожане должны до 1 декабря.

«Объем начисления имущественных налогов физлиц по Казани за 2021 год составил 3 млрд 674 млн рублей. В том числе: транспортный налог – 1,79 млрд рублей, земельный налог – 461 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 1,41 млрд рублей», – доложил Мухаметшин на деловом понедельнике в исполкоме города.

Налог на имущество физлиц и земельный налог поступают в бюджет города, а транспортный налог пополняет бюджет республики, добавил он.

«Сумма имущественных налогов физлиц, поступающих в бюджет города составляет 1,87 млрд рублей. Это 12% в общем объеме налоговых доходов бюджета города», – резюмировал Мухаметшин.