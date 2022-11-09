Жители части домов Советского района Казани на всю ночь останутся без воды

Завтра ночью ряд домов, поселков и СНТ в Советском районе Казани останется без воды. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как объяснили в исполкоме, с 21.00 до 6 утра 11 ноября пройдет подключение двух водопроводов. При необходимости жители домов, попавших под отключение, смогут оставить заявки на подвоз воды. Обращения принимаются по номеру +7(843)231-62-60.

На это время без воды останутся дома по следующим адресам:

— ул.1-я Ноксинская, 34, 34а, 36;

— ул.Журналистов, 62, 62 корп.1, 5, 6, 8, 17; 103 корп.5, 105 корп.6, 107, 107а;

— Мамадышский тракт, четные номера домов от № 28 до № 60;

— ул.Мира, 62 корп.1, 2; 64 корп.1, 2; 66;

— Сибирский тракт, от дома № 43 до дома № 78;

— полностью останутся без воды улицы Односторонка Ноксинская и Поперечно-Ноксинская, а также поселки Карьер, Константиновка, Нагорный, Новая Сосновка, Нокса, Торфяной;

— в поселке Самосырово под отключение попадут улицы Дорожная, Школьная, Мира, Молодежная, переулки Зеленый, Солнечный, Мира;

— во всех домах СНТ «Академия наук», «Акинское», «Березка», «Восход», «Компрессор», «Любитель природы», «Маяк», «Медик», «Мечта», «Нагорный», «Наука», «Нефтяник», «Нокса», «Ноксинское», «Объединение», «Персональные пенсионеры», «Приноксинское», «Собес-2», «Собес-3», «Совет», «Строитель», «Татлес», «Татпроект», «Терминал», «Учитель», «Химик-56».

Кроме того, в некоторых домах по улицам Азата Аббасова, Бигичева, Бухарской, Вагапова, Гвардейской, Академика Глушко и Академика Губкина, Ершова, Закиева, Искра, Космонавтов, Красной позиции, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Октябрьский городок, Рахлина, Академика Сахарова, Седова и проспекту Победы значительно снизится давление воды. Специалисты полагают, что она будет доходить лишь до третьего этажа.

Также давление понизят во всех домах по улицам Курынова, Аграрной, Аэропортовской, Бондюжской, Волочаевской, Кариева, Гастелло, Курской, Расковой, Хасанова, Макаренко, Матросова, Жиганова, Исанбета, Полушкина, Нижметдинова, Разведчика Ахмерова, Ахтямова, Юлаева, Спортивной, Разина, Тулпар, Удивительной, Табеева, Цимлянской, Шуртыгина, пр.Ахметзянова, пр.Камалеева.

Напомним, что накануне из-за аварии в Советском районе города почти на сутки отключили воду.