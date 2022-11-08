Из-за аварии в Советском районе Казани почти на сутки отключена вода

В Советском районе Казани сегодня с 10 утра будет отключена вода в 54 многоквартирных домах и ряде частных домов в поселке Вознесенское. Под отключение также попадают 4 детских сада и 2 школы. Причина отсутствия воды – авария на водопроводе по Минской.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, устранить аварию планируется ориентировочно до полуночи сегодняшнего дня.

Цистерны с водой будут располагаться согласно заявкам, поступающим от жителей. Заявки принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

