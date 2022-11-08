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Общество
8 ноября 2022  09:49

Из-за аварии в Советском районе Казани почти на сутки отключена вода

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В Советском районе Казани сегодня с 10 утра будет отключена вода в 54 многоквартирных домах и ряде частных домов в поселке Вознесенское. Под отключение также попадают 4 детских сада и 2 школы. Причина отсутствия воды – авария на водопроводе по Минской.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, устранить аварию планируется ориентировочно до полуночи сегодняшнего дня. 

Цистерны с водой будут располагаться согласно заявкам, поступающим от жителей. Заявки принимаются по телефону +7(843)231-62-60.
 

#отключение воды
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