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Жители Больших и Малых Кабанов добились отмены высокоэтажной застройки под Казанью
На официальном портале правовой информации РТ появилось решение о запрете многоэтажной застройки в поселениях Большие и Малые Кабаны. Об этом «Татар-информу» сообщил житель Малых Кабанов Роман Третьяков.
«Мы добились своего. Из условно-разрешенного вида строительства исключили возможность строительства зданий выше 4-х этажей – такой у нас получился компромисс. При этом любое строительство из условно-разрешенных должно проходить через процедуру публичных слушаний для согласования жителями», – сказал он.
Ранее мы рассказывали, что в Больших и Малых Кабанах проходили общественные слушания по утверждению плана землепользования и застройки, которые вылились в бурные обсуждения. «Татар-информ» на встречу с проектировщиком, начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района и местными жителями пригласили активные граждане поселения.
Люди рассказывали, что на протяжении нескольких лет они воевали с «Унистроем», а точнее, с ЖК «Махаон», который планировала построить компания. Высотный комплекс жители поселков, а их порядка трех тысяч, видеть рядом с собой не хотели.
Жители Кабанов собрали подписи, организовали чат «Анти-Махаон» и всячески протестовали против застройки территории поселков высотками. Главный их довод: «Инфраструктура в поселении не развита, нет дорог, садиков и прочего для жителей планируемого ‘’Махаона’’». Но больше всего местным жителям не хочется жить по соседству с огромными многоэтажками. Они собрали подписи и на общественных слушаниях вместе выступили за запрет многоэтажного строительства.
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