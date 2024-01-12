Жители Больших и Малых Кабанов добились отмены высокоэтажной застройки под Казанью

На официальном портале правовой информации РТ появилось решение о запрете многоэтажной застройки в поселениях Большие и Малые Кабаны. Об этом «Татар-информу» сообщил житель Малых Кабанов Роман Третьяков.

«Мы добились своего. Из условно-разрешенного вида строительства исключили возможность строительства зданий выше 4-х этажей – такой у нас получился компромисс. При этом любое строительство из условно-разрешенных должно проходить через процедуру публичных слушаний для согласования жителями», – сказал он.

Документ «Об утверждении Правил землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»

Ранее мы рассказывали, что в Больших и Малых Кабанах проходили общественные слушания по утверждению плана землепользования и застройки, которые вылились в бурные обсуждения. «Татар-информ» на встречу с проектировщиком, начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района и местными жителями пригласили активные граждане поселения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди рассказывали, что на протяжении нескольких лет они воевали с «Унистроем», а точнее, с ЖК «Махаон», который планировала построить компания. Высотный комплекс жители поселков, а их порядка трех тысяч, видеть рядом с собой не хотели.

Жители Кабанов собрали подписи, организовали чат «Анти-Махаон» и всячески протестовали против застройки территории поселков высотками. Главный их довод: «Инфраструктура в поселении не развита, нет дорог, садиков и прочего для жителей планируемого ‘’Махаона’’». Но больше всего местным жителям не хочется жить по соседству с огромными многоэтажками. Они собрали подписи и на общественных слушаниях вместе выступили за запрет многоэтажного строительства.