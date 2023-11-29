«Вы поставите здесь очередной человейник»: жители сёл под Казанью против стройки высоток

Видеть высотный ЖК рядом со своими поселками жители Больших и Малых Кабанов не хотят

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обещали Нидерландский проект – пропихивают высотки»

Общественные слушания по утверждению плана землепользования и застройки вылились в бурные обсуждения в Больших и Малых Кабанах Лаишевского района Татарстана. «Татар-информ» на встречу с проектировщиком, начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района и местными жителями пригласили активные граждане поселения.

Люди рассказали, что на протяжении нескольких лет они воюют с «Унистроем», а точнее, с ЖК «Махаон», построить который компания планирует. Новый высотный комплекс жители поселков, а их порядка трех тысяч, видеть здесь не хотят.

По словам людей, «Унистрой» планирует застроить левый верхний красный участок высотками и построить там ЖК. Но жителей Кабанов эта идея не радует. Они собрали подписи, организовали чат «Анти-Махаон» и всячески протестуют против застройки территории поселков высотками. Главный их довод: «Инфраструктура в поселении не развита, нет дорог, садиков и прочего для жителей планируемого ‘’Махаона’’». Но больше всего местным жителям не хочется жить по соседству с огромными многоэтажками.

По словам людей, стройкомпания планирует застроить левый верхний красный участок высотками и построить там свой ЖК Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вся эта эпопея у нас длится уже целый год, в прошлом году у нас были другие публичные слушания. Нам предоставили проект "Долина Махаон" на 24 тысячи человек. Если сейчас в плане мы видим участки для застройки со стороны и Малых, и Больших Кабанов, то в прошлом году в плане нам заявляли участки только со стороны Малых Кабанов. Сейчас нам предлагают вообще план на 58 тысяч человек. Хотят нас взять в кольцо», – рассказала местная жительница Лилия Козлова.

Она отметила, что год назад речь шла о строительстве 12-этажного дома. Люди собирали подписи, писали Раису РТ, в администрацию Лаишевского района. В итоге была создана рабочая группа.

Нидерландское бюро Levs Architecten в 2016 году предлагало невысотную застройку, лесопосадки и много социальных объектов, но потом все рухнуло Эскиз концепции бюро Levs Architecten

«Мы ездили на рабочее совещание к главе Лаишевского района, к Ильдусу Зариповичу. Очень мило побеседовали, пожали руки. Нас услышали, сказали, что мы – молодцы, план застройки – неразумен и неправильный. "Унистрою" предложили подготовить новый проект с малоэтажной застройкой и принести его к нам, местным жителям, на согласование. Уже год мы ждем этот проект с коттеджной застройкой, мы бы его приняли и все согласовали», – дополнила Лилия.

В итоге проект так и не предоставили местным жителям, но снова пригласили их на публичные слушания по согласованию плана землепользования и застройки.

«Первое согласование проекта "Долина Махаон" было в 2016 году, тогда к проекту привлекли экспертов от архитектуры и урбанистики. Победила концепция застройки нидерландского бюро Levs Architecten. Они предлагали невысотную застройку, катки, лесопосадки и много других социальных объектов. Потом все рухнуло, и "Ак Барс" продал землю любителям высотных домов "Унистрою"», – подытожила Лилия.

Андрей Логашин (справа) рассказал собравшимся, что в плане застройки постарались учесть и мнение местных жителей, и мнение владельцев участка – «Унистроя» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Восемь этажей – это не высотка»

Начальник Управления фонда пространственных данных, проектировщик Андрей Логашин рассказал собравшимся, что в плане застройки постарались учесть и мнение местных жителей, и мнение владельцев участка – «Унистроя». Поэтому в проекте, представленном жителям, в левой красной зоне (ЖК «Махаон»), снизили разрешенную застройку для жилых комплексов с 14 до 8 этажей. На вопрос, в чем разница, если это все равно высотные дома, Андрей Логашин ответил: «Восемь этажей – это уже считаются дома средней застройки». Однако местных жителей это не успокоило.

«Ваш план землепользования и застройки категорично устарел, он не соответствует действующим генеральным планам и существующей схеме территориального планирования. Хотя бы поэтому он нуждается в обновлении. Зоны под расширение строительства, нижняя и крайняя правая на карте, – это зоны, которые относятся к малоэтажной жилой застройке: от одного до трех этажей. Они подходят только для коттеджной застройки», – сказал Андрей Логашин.

Также проектировщик сделал акцент на том, что даже если сейчас местные жители сразу согласуют предоставленный план застройки, то без их ведома и разрешения никто ничего построить не сможет.

«Проект планировки ‘’Долины Махаон’’ еще не готов, и невозможно сказать точно, какие дома там появятся. Все дальнейшие изменения проекта зонирования пропустят через общественные слушания. Никто без вашего ведома и камня там поставить не сможет, тем более без проведения слушаний», – сказал он.

«Давайте оставим старый план, пусть на этом месте остается зона индивидуальной жилой застройки, и вопросов ни у кого из нас не будет. ИЖС – это здания до трех этажей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы не разработчик-проектировщик, вы – лоббист!»

«Вы очень сложно рассказываете, когда-то эта область была просто полем, которое перевели в зону индивидуального жилищного строительства для постройки коттеджей. Сейчас вы нам рассказываете, что это будет 8-этажное здание, которое не является высотным. Связи тут не вижу», – сказал местный житель, активист Роберт Гатауллин.

Андрей Логашин снова упомянул, что есть интересы собственника участка и есть интересы жителей. По его словам, все это в проекте постарались учесть, снизив высоту застройки.

«Давайте оставим старый план, пусть на этом месте остается зона индивидуальной жилой застройки, и вопросов ни у кого из нас не будет. ИЖС – это здания до трех этажей», – ответил активист.

Он напомнил, что в прошлом году уже проходили подобные слушания. Тогда местные жители с главой Лаишевского района РТ обговорили, что сначала «Унистрой» предоставит им план застройки и только после согласования они проведут публичные слушания.

«Нам обещали, что Институт развития городов РТ будет исследовать эту тему и только потом будет согласовываться с нами проект и после его одобрения будет согласовывать план застройки. А сейчас вы хотите проект протащить на постройку зданий в 8 этажей. Мы все против, давайте голосовать!» – сказал Гатауллин.

Все местные жители подняли руки в знак того, что они против согласования этого плана застройки.

«В объявлении, которое вы разместили по поводу слушаний, даже не было нормально указаны время и место. Там было написано: "Смотрите приложение один", что это за сокрытие информации? И время выбрано максимально неудобное – все работают! Вы не разработчик сейчас, вы – лоббист!» – сказал он.

Большинство жителей против превращения поселения в город Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хотите город? Стройте на отдаленном пустыре»

Другой местный житель Дмитрий Новиков попросил слово и рассказал, что еще в прошлом году поднимался вопрос обоснования экономической целесообразности в создании зон с большой плотностью населения.

«В данной ситуации я прекрасно понимаю, что учитываются интересы собственника, который хочет получить прибыль от продажи или сдачи в наем жилья. Вы, как исполнитель, получили документы для разработки, но вы ведь не занимались анализом того, насколько это целесообразно. У нас в Больших и Малых Кабанах около двух тысяч жителей, большинство против превращения поселения в город. Где основания, чтобы создать здесь город?» – спросил он.

Местные жители уверены, что нужно определить отдельный пустырь под создание города вдали от поселения.

«Мы понимаем, что на вас давят с двух сторон. Наше сопротивление и интересы застройщика, но мы будем воспрепятствовать многоэтажному строительству, потому что видим, что происходит в других местах. Наше мнение – надо оставить здесь ИЖС с малыми постройками. Вы сейчас пытаетесь здесь протащить создание очередного человейника. Какой смысл выноса из Казани такого количества жилья? У нас нет такой демографической ситуации, когда это было бы необходимо. Это просто интересы отдельных капиталистов», – сказал он.

Алексей Карсалов настаивал на том, что до конца года необходимо поставить землю на кадастровый учет Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Собственник без публичных слушаний и согласования ничего построить не сможет»

Начальник отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района Алексей Карсалов настаивал на том, что до конца года необходимо поставить землю на кадастровый учет.

«В противном случае мы не сможем выдавать разрешения на строительство в следующем году на любые объекты. На жилые дома, на школы, садики, аптеки и так далее. Нам будет отказывать в регистрации Росреестр. Поэтому мы подготовили новый проект, все территории, которые на данный момент не осваиваются, мы отнесли к зоне Ж0 – это "Долина Махаон", другой жилой массив и еще несколько участков», – сказал он.

По его словам, в этой зоне все виды разрешенного использования, которые позволяют строить жилье отнесены к условным видам. То есть для использования этой земли необходимо, чтобы исполнительный комитет выдал разрешение. А получить его можно только после проведения публичных слушаний.

«Собственник данной территории готовит проект планировки, выносит его на слушания, и по итогу слушаний мы принимаем решение – да или нет. Все неосвоенные территории мы отнесли к этой зоне, чтобы собственники не могли там сами ничего сделать», – сказал Алексей Карсалов.

"Мы единогласно голосуем против утверждения акта ПЗЗ Большекабанского сельского поселения» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Просим оставить старый план и выделить места под социальные обьекты»

Мнение от имени всех местных жителей высказала Виолетта Гуренович.

«Мы, нижеподписавшиеся участники очных публичных слушаний, руководствуясь своим законным правом, ознакомившись с экспозицией проекта правил землепользования и застройки, единогласно голосуем против утверждения акта ПЗЗ Большекабанского сельского поселения», – сказала она.

По словам Валерии, местные жители просят сохранить зону индивидуальной жилой застройки Ж1 за зонами, отмеченными на плане, как зоны планируемой жилой застройки Ж0. Другими словами, разрешить только строительство малоэтажных зданий.

Местные жители просят разрешить строительство только малоэтажных зданий. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также они хотят внести рекомендации в проект ПЗЗ, мастер-план казанской агломерации в части снижения жилищной застройки Лаишевского узла на 141 тысячу человек и нагрузки на трассу Казань – аэропорт.

«Внести в план ПЗЗ замечания из публичных слушаний прошлого года. Привести проект ПЗЗ в соответствии с генеральным планом Большекабанского сельского поселения, утвержденного решением от 22 марта 2022 года. Определить и разместить в ПЗЗ зоны и места под размещение кладбищ, новое строительство социальных обьектов в количестве более 50 штук», – сказала Виолетта Гуренович.

Под протоколом подписались более 50 человек, которые присутствовали на слушаниях. Заочно свои подписи представили еще 420 жителей. Весь разговор местных жителей с проектировщиками и начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района Алексеем Карсаловым зафиксировали в виде протокола. Сейчас местные жители ждут его публикации.