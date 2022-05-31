Жители Болгара организовали уникальные пешие экскурсии для гостей города

Жители Болгара провели уникальные экскурсии для гостей и горожан и выразили готовность развивать предпринимательскую среду в городе. События прошли в рамках участия Болгара во всероссийском конкурсе малых городов, в случае победы в котором будет благоустроена улица Смирнова. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

Все экскурсии готовили местные жители вместе с экспертами по истории, краеведению и культурной памяти. Программа «Школа городского экскурсовода» прошла с 26 апреля по 25 мая.

Так, местные жители Ильшат Мухаметшин и Галина Камаева рассказали про интересные исторические детали, показали архивные фотографии и поделились личными историями. Например, они описали процесс «переезда» бывшего Спасска на место нынешнего Болгара во время строительства Куйбышевской ГЭС.

В последний день пешие экскурсии посетили также представители туриндустрии, а в Центральной библиотеке Болгара прошли две бесплатные встречи для обмена опытом с крупными бизнесменами Татарстана — совладельцем сети «Тюбетей» Айнуром Камалиевым и digital-экспертом, таргетологом Денисом Холодом, который продвигал концерты Басты, Jony и других исполнителей.

Встречи с экспертами принесли пользу как для практикующих бизнесменов, так и для тех, кто только начинает свой путь. Также на встрече присутствовала бизнес-леди, представитель Болгара по защите прав предпринимателей Наталья Гришкова: она поделилась опытом создания своего дела в малом городе.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в шестой раз. За период с 2018 по 2021 год победителями от республики стали 32 общественных пространства, 26 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2 млрд рублей. В 2022 году в конкурсе будет участвовать семь городов: Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Мамадыш, Лениногорск, Болгар, Елабуга. В прошлом году победителями стали шесть из 11 малых городов и исторических поселений республики.

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