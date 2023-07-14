Жители более 150 домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

В Советском районе Казани на следующей неделе планируется масштабное отключение воды. На сутки – с 9 утра 18 июля до 12 часов 19 июля водоснабжение будет отсутствовать в более чем 150 домах.

По сообщению казанского «Водоканал», воды не будет по следующим адресам:

Аделя Кутуя, 9, 16, 33, 35, 37/23, 39, 39а, 42/31, 42а, 44, 44а, 46, 46а;

Аэропортовская, 13, 15, 25;

Бондюжская, 3а, 3б;

Волочаевская, 1, 1 корп.1, 4, 6, 8;

Гастелло, 1, 1а, 7, 7а, 18, 20;

Гвардейская, 1/24, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 31/42, 33, 34, 34а, 34б, 35, 35а, 37, 37 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 37а, 37/1, 38, 38а, 38б, 38б/1, 43 корп.2, 3, 4, 45, 45/1, 45/2, 45а/4, 45а/3, 45а/5, 45а корп.1, 45б, 45и, 46а, 46а/1, 46а/2, 48 корп.1, 2, 50, 52, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/30;

Красной Позиции, 3а, 3б, 7а;

Курская, 3, 4, 6, 8а, 10;

Макаренко, 6;

Наки Исанбета, 43, 49, 51, 53, 55, 57;

Патриса Лумумбы, 20, 20 корп.4, 22/2, 24/1, 44;

Седова, 1, 2 корп.4, 3, 5, 7, 22, 22 корп.1, 24, 24 корп.1, 24а, 27, 27 корп.1, 27а, 27б, 27в;

Спортивная, 3, 14, 16, 20, 22/32, 33;

Степана Разина, 37, 39, 48, 50, 52;

Толбухина, 9, 11, 13;

Шуртыгина, 7, 8, 11, 11а, 15, 15а, 15б, 17, 19, 21, 22, 23/37, 24, 24/1, 32/22, 34.

Водоснабжение будет отсутствовать по причине проведения ремонтных работ по реконструкции и переврезке аварийного участка водопровода Д=600 мм по ул.Аделя Кутуя.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим от жителей заявкам, которые можно отправить по телефону: +7(843)231-62-60.

Как ранее сообщал «Татар-информ», казанцам грозит отключение воды из-за провала на сетях «Водоканала» на пересечении улиц Мавлютова и Сыртлановой.