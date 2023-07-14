Из-за нового провала на сетях «Водоканала» казанцам грозит отключение воды

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Сегодня некоторые жители Казани могут на время остаться без воды из-за провала на сетях МУП «Водоканал». В результате аварийной ситуации, которая накануне вечером произошла на ул.Мавлютова-Сыртлановой, пострадал один автомобиль, а улицу частично затопило.

Участок с провалом специалисты оградили, сегодня на нем планируют начать аварийные работы. Об их старте и адресах домов, которые могут остаться без воды, администрация Вахитовского и Приволжского районов пообещала сообщить дополнительно.

«Пока неизвестно, будет ли вообще отключение. Может, оно не понадобится», – отметили сотрудники администрации.

Из-за провала пострадала одна машина. Убыток ее владельцу компенсирует «Водоканал» – для этого ему нужно обратиться к предприятию в судебном порядке с фиксацией повреждений.

Напомним, из-за ветхости подземных сетей в столице Татарстана растет число подобных ситуаций. Так, по данным мэрии города, только за первые три месяца этого года на сетях водоотведения произошло 79 провалов, что на 46 аварий больше, чем годом ранее.