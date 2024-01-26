Жители Базарных Матак отправили батальону «Алга» операционный блок

Партию гуманитарного груза отправили батальону «Алга» жители села Базарные Матаки Алькеевского района. Среди маскировочных сетей и окопных свечей в составе груза оказался и операционный блок. Об этом «Татар-информу» рассказал благочинный Алькеевского района, настоятель храма Пресвятой Троицы протоиерей Андрей Зиньков.

«Очередной гуманитарный груз отправился на Донбасс из Алькеевского района. В короткие сроки необходимые вещи, медикаменты и тактические аптечки были собраны прихожанами храма Пресвятой Троицы, боевым братством в лице Ростама Шайхутдинова и предпринимателями. Также мы отправили автомобильные колеса, маскировочные сети, окопные свечи, печки буржуйки и электрооборудование», – рассказал отец Андрей.

Фото: © Андрей Зиньков / «Татар-информ»

Протоиерей отметил, что все составляющие партии гуманитарного груза предназначены для батальона Алга.

«Особый груз отправили в госпиталь, это операционный блок. Мы и дальше будем продолжать с Божией помощью помогать нашим бойцам», – подчеркнул он.

Фото: © Андрей Зиньков / «Татар-информ»

Отец Андрей с первых дней СВО организовывает в районе сбор помощи для фронта. Его особая заслуга – тактические аптечки, собранные таким образом, чтобы на поле боя у солдат было все необходимое для своевременного оказания помощи в случае ранения.