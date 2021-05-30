Жители Бавлинского района демонстрируют высокую явку на праймериз «Единой России»

На территории Бавлинского района Татарстана создано восемь счетных участков для предварительного голосования «Единой России», четыре из них – в городе Бавлы. Жители муниципалитета проявляют высокую активность. В Доме культуры имени Мусы Джалиля с момента открытия за час проголосовало более 40 бавлинцев. Об этом сообщает «Бавлы-информ».

Участвует во всех избирательных кампаниях и заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин. По его мнению, активная жизненная позиция должна быть у каждого человека.

«Я участвую в избирательных кампаниях нашей страны всегда. В этом году у нас проходит две кампании, первая — это предварительное голосование, а в сентябре будем выбирать депутатов Государственной Думы. Считаю, что на выборы должен ходить каждый, ведь мы выбираем местных депутатов, депутатов Госдумы, президента нашей республики и Российской Федерации. Если мы не будем ходить на выборы, то эти процессы будут затормаживаться», — подчеркнул он.

Горожанка Альбина Халиуллина также ходит на все выборы. Вот и сегодня она в числе первых пришла на участок. Бавлинка поделилась, что голосует за тех кандидатов, позиция которых ей близка.

«Я стараюсь голосовать за тех кандидатов, позиция которых для меня близка, кто уже зарекомендовал себя, показал с положительной стороны. Некоторые наши члены ветеранской организации проголосовали онлайн, я же пришла на участок, потому что выборы для меня как праздник, мне нравится именно такая процедура голосования», — сказала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на 12 часов проголосовали более 262 тыс. человек.

Фото, видео: «Бавлы-информ».