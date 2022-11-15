Жители Балтасинского района собрали гуманитарный груз для бойцов СВО и военного госпиталя

Жители Балтасинского района собрали гуманитарный груз, часть которого была доставлена землякам в зону СВО, а часть – в госпитали для оказания помощи в восстановлении военнослужащих, проходящих постоянную реабилитацию. Об этом сообщается в группе Балтасинского района во «Вконтакте».

В военный госпиталь, расположенный в поселке Ровеньки Белгородской области, через почтовую службу был отправлен очередной набор посылок с медицинскими приборами, лекарственными препаратами, средствами первой помощи, одеждой и другим снаряжением.

Общий вес посылок для госпиталя с предметами первой необходимости и медикаментами составил 154 килограмма.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.