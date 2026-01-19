news_header_top
СВО 19 января 2026 08:02

Жители Актанышского района передали гуманитарную помощь на передовую

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе продолжается народная поддержка участников специальной военной операции. После новогодних праздников жители села Чишмабашево Старобайсаровского сельского поселения вновь включились в работу: сельские женщины собрались, чтобы нарезать домашнюю лапшу для сухих пайков бойцам.

Несмотря на небольшой размер деревни, волонтерская деятельность здесь носит системный характер. С начала СВО жители Чишмабашево одними из первых в районе начали сбор гуманитарной помощи. На протяжении четырех лет в местном клубе регулярно проходят совместные встречи, в ходе которых изготавливают окопные свечи, вяжут теплые носки, заготавливают лапшу, а также собирают денежные средства для нужд фронта.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В ходе последней встречи восемь участниц замесили тесто на 60 яйцах, приготовив несколько килограммов лапши, которая войдет в состав сухих пайков. Продукция предназначена для приготовления горячих блюд и станет частью гуманитарных отправок на передовую.

Параллельно в Старобайсаровском сельском поселении организован сбор материальной помощи. Собранные средства направляются на приобретение необходимого для военнослужащих.

В Актанышском районе подчеркивают, что подобные инициативы являются наглядным примером единства тыла и фронта и свидетельствуют о готовности жителей оказывать всестороннюю поддержку защитникам Отечества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

