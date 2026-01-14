В Актанышском районе жители деревни Зубаирово сплели масксеть для бойцов-земляков на СВО

Жители деревни Зубаирово Актанышского района Республики Татарстан завершили изготовление маскировочной сети размером 10 на 6 метров для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Готовое изделие передано волонтерам актанышского отделения Фонда «Мы вместе».

Как сообщили организаторы, в изготовлении сети приняли участие 25 человек. Работа велась на специальном станке, установленном в местном Доме культуры.

Материалы для плетения волонтеры закупают заранее, в том числе через интернет-площадки, и распределяют между участниками.

«Главное, чтобы наши мужчины на передовой почувствовали эту поддержку, знали, что о них помнят и ждут. Чтобы вернулись живыми и здоровыми», – отметили участники инициативы.

Процесс изготовления организован на постоянной основе. Как только в общем чате появляется сообщение о начале работы, жители откликаются и приходят в Дом культуры. По вечерам работают целыми семьями, активно участвуют пенсионеры.

Организаторы акции Лейла Салихзянова и руководитель ветеранской организации Нурзида Хазипова отметили, что жители воспринимают эту работу как личную ответственность.

«Каждый старается внести свою лепту в Победу. Пусть Аллах защитит наших ребят и поможет им», – сказали они.

В деревне проживают семьи участников СВО. В настоящее время трое уроженцев Зубаирово проходят службу. Марат Джамилов и Ильнур Хакимов были призваны в первые дни операции, получили ранения и прошли курс реабилитации. Марат Салихзянов, исполнив воинский долг, заключил контракт и продолжает службу.

Маскировочные сети используются для укрытия личного состава и техники от средств разведки. Волонтерская работа в Зубаирово будет продолжена.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.