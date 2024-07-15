Жители 259 домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

23 июля в ряде домов в Советском районе Казани пропадет вода. Это произойдет из-за подключения участка водопровода от улицы Каспийской, 33 до водозабора «Азино» к централизованным сетям, сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение пропадет в 259 домах — 25 многоквартирных и 234 частных, в одной школе, двух детсадах, 49 административных зданиях, одной гостинице и одной котельной. Еще в более 200 жилых домах и других зданиях понизят давление воды.

По данным предприятия, воды не будет с 9 утра до 11.00 24 июля — более суток. Под отключение попадают дома на Сибирском тракте, улицах 1-й Владимирской, Арбузова, Академика Кирпичникова, Артиллерийской, Журналистов, Зенитной, Зур Урам, Кавалерийской, Каспийской, Коновалова, Краснооктябрьской, Металлистов, Ново-Азинской, Оборонной, Олонецкой, Строительной и Халитова. С подробным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте «Водоканала».

Жители этих домов могут оставить в МУП заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим заявкам.

Напомним, что с 15 по 16 июля в некоторых домах Советского района города уже отключено водоснабжение.