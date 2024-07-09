44 дома в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

В Советском районе Казани ожидается отключение водоснабжения с 9 утра 16 июля по 11 утра следующего дня. В части домов также понизят давление воды, сообщает МУП «Водоканал».

В общей сложности под отключение попадают 44 дома, две школы, пять детсадов, четыре административных здания, две котельные, под понижение давления — 113 МКД, одна школа, пять детсадов, 27 административных зданий, две гостиницы и три частных дома.

Водоснабжение более чем на сутки прекратится по следующим адресам:

— улица Красной Позиции, дома 1, 1а, 2/1, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 10а, корп.1; дома 11, 11а, 13, 13а, 15;

— улица Авиахима, дома 34, 53/1;

— улица Аделя Кутуя, дома 1, 2, 2, корп.2; дома 2а, 2а/1, 3, 3а, 4, 4а, 4а/1, 5, 5а, 6, 7, 7/1, 7а, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16;

— улица Гвардейская, дома 16г, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 36, 36а;

— улица Кирпичная, дома 9, 36;

— улица Патриса Лумумбы, дом 4;

— улица Челнинская, дома 10, 11.

При понижении давления вода в домах ориентировочно будет поступать до пятого этажа. При этом возможны кратковременные перебои. С перечнем домов можно ознакомиться на сайте МУП.

В «Водоканале» предупредили, что меры принимаются на время подключения участка водопровода от улицы Красной Позиции до Аделя Кутуя. Жильцы указанных домов могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.