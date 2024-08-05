Жители 112 аварийных домов Казани ждут расселения

Об аварийном фонде и о надеждах на новоселье жителей 112 домов в разных районах Казани, находящихся в аварийном состоянии, рассказал ГТРК «Татарстан».

По данным издания, жители вышеупомянутых домов вынуждены выживать в сложившихся бытовых условиях – у некоторых даже нет горячей воды: «жильцов греет только надежда на скорый переезд».

Выходом из ситуации для людей могут стать новостройки, в которые их обещают расселять из аварийных домов по программе ликвидации аварийного жилья, продленной до 2030 года. Подробнее в сюжете ГТРК «Татарстан».