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Жители 112 аварийных домов Казани ждут расселения
Об аварийном фонде и о надеждах на новоселье жителей 112 домов в разных районах Казани, находящихся в аварийном состоянии, рассказал ГТРК «Татарстан».
По данным издания, жители вышеупомянутых домов вынуждены выживать в сложившихся бытовых условиях – у некоторых даже нет горячей воды: «жильцов греет только надежда на скорый переезд».
Выходом из ситуации для людей могут стать новостройки, в которые их обещают расселять из аварийных домов по программе ликвидации аварийного жилья, продленной до 2030 года. Подробнее в сюжете ГТРК «Татарстан».
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