На расселение аварийного жилья в России по нацпроекту направят 330 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

С 2025 года расселение аварийного жилья в России будет вестись по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На проведение работ в этом направлении выделят 330 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает Правительство России.

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, в настоящее время расселение аварийного жилья ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа охватывает объекты, которые признали аварийными до 2017 года.

По словам зампреда Правительства, процесс движется опережающими темпами. В 41 регионе расселение таких домов завершено, в том числе в этом году — в Чувашии, Владимирской, Ивановской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Орловской областях, Ненецком и Ямало-ненецком автономном округах.

«До конца 2024 года планируется расселить порядка 10 млн кв. м. Из аварийного жилья переехали 560 тыс. человек. На данный момент расселено 12 млн кв. м жилья и переехало уже 726 тыс. человек», — говорится в сообщении Правительства.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.