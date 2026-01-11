news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 января 2026 13:07

Жителей Татарстана вновь предупредили об ухудшении погоды

Читайте нас в
Телеграм
Жителей Татарстана вновь предупредили об ухудшении погоды
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жителей Татарстана вновь призвали быть осторожнее из‑за надвигающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, в республике ночью и в первой половине понедельника ожидаются сильный снег и метель, которые могут снизить видимость до 1–2 километров. Местами прогнозируются туман и снежные заносы.

В ГУ МЧС России по РТ рекомендуют по возможности отказаться от поездок в период ухудшения погоды и строго соблюдать меры безопасности. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость и учитывать увеличенный тормозной путь. Пешеходам — переходить улицы только в установленных местах.

читайте также
Из-за атмосферных фронтов до конца праздников в Татарстане сохранится неустойчивая погода
Из-за атмосферных фронтов до конца праздников в Татарстане сохранится неустойчивая погода
#непогода в татарстане #снегопад #метель в татарстане #ГУ МЧС по РТ #безопасность на дорогах
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
В Татарстане в этом году откроют агротехклассы в 35 школах

В Татарстане в этом году откроют агротехклассы в 35 школах

10 января 2026