Жителей Татарстана вновь предупредили об ухудшении погоды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жителей Татарстана вновь призвали быть осторожнее из‑за надвигающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, в республике ночью и в первой половине понедельника ожидаются сильный снег и метель, которые могут снизить видимость до 1–2 километров. Местами прогнозируются туман и снежные заносы.

В ГУ МЧС России по РТ рекомендуют по возможности отказаться от поездок в период ухудшения погоды и строго соблюдать меры безопасности. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость и учитывать увеличенный тормозной путь. Пешеходам — переходить улицы только в установленных местах.