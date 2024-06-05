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Жителей Татарстана в июне ждет короткая рабочая неделя
Следующая рабочая неделя для жителей Татарстана будет четырехдневной из-за Дня России, который придется на среду 12 июня. Об этом информирует Минтруд РТ.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня, День России, является нерабочим праздничным днем, напоминают в ведомстве.
Продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час согласно статье 95 Трудового кодекса. Так произойдет и во вторник 11 июня.
При этом в соответствии с указом Раиса РТ Рустама Минниханова 16 июня, в воскресенье, начнется празднование мусульманами республики Курбан-байрама. Но дополнительный день отдыха из-за этого предоставлен не будет, так как совпадающие с выходными республиканские праздничные дни не переносятся.
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