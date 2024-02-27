В 2024 году в Татарстане благоустроят 64 общественных пространства за 2,3 млрд рублей

Рендер: Институт развития городов РТ

В 45 муниципальных образованиях республики в этом году благоустроят 64 общественных пространства: из них 24 — это новые общественные пространства, а 2 — победители Всероссийского конкурса малых городов 2023 года. Общая сумма финансирования составит 2,36 млрд рублей, включая федеральные и региональные средства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространства на сумму 2,35 млрд рублей, в том числе 62 объекта по программе „Формирование комфортной городской среды“ и 2 объекта — проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на сумму 166,17 млн рублей. Победителями стали города Бавлы и Кукмор», — отметил спикер.

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала, что в Казани в этом году будет благоустроено шесть общественных пространств. Одним из самых сложных проектов — бульвар по улице Серова в Московском районе.

Бульвар расположен рядом с мечетью «Ярдэм», в которой находится учебно-реабилитационный центр — сюда приезжают пациенты из других городов и стран. Здесь люди с ограниченными возможностями учатся базовым навыкам и получают образование. А в близлежащих домах проживают слепые и слабовидящие люди. Еще рядом с бульваром расположен спортивный центр, доступный для людей с ОВЗ.

Поэтому было важно создать пространство, удобное в первую очередь для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые живут рядом или приезжают сюда в реабилитационный и спортивный центры.

«Бульвар по улице Серова — это концентрация людей с особенностями в развитии. И это единственное место для них, где бы они могли выйти и отдохнуть», — отметила спикер.

Раньше территория была заброшенной и замусоренной, жители хаотично парковали автомобили, территория использовалась для транзита. Большой же сложностью при реализации проекта, который начался в 2023 году, оказались грунтовые воды.

«Целый год ушел на исследование, чтобы точно понять природу происхождения местного озера — это ливневые стоки или подземные воды. В этом году идет работа с дорожной одеждой и со сваями. И в 2025 году эта работа будет продолжена», — отметила Наиля Зиннатуллина.

По проекту в парке будет организована зона реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, спортивные зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья, площадка для игры в боччу, здесь установят столики с навесами, доступные для маломобильных жителей.

На территории появятся МАФы для развития слухового внимания в виде глюкофонов, курантов, колоколов, также тут появится тактильная тропа для обогащения осязательных ощущений, улучшения координации и равновесия. Навигация будет адаптирована для глухих и слабослышащих с помощью использования qr кода, для слепых и слабовидящих — звуковым оповещением для распознавания местоположения стенда, а также на всех стендах с навигацией информация будет нанесена шрифтом Брайля. Кроме того, прорабатывается возможность получать информацию через систему «Говорящий город».

«Для нас было удивительно, что люди с плохим зрением прекрасно ориентируются в смартфонах. И воспринимают город именно во взаимодействии со своими телефонами. Поэтому элементы навигации на бульваре снабжены аудиогидами. Итог нашего объекта мы увидим в 2025 году», — отметила спикер.

Также в текущем году начнется работа по благоустройству Большого Чайкового озера. Оно расположилось в границах улиц Адоратского, Лаврентьева и Чуйкова, рядом с новым перинатальным центром и городской больницей № 7. Это уникальная территория — здесь гнездятся чайки, обитают колонии крачек и другие виды птиц. Поэтому главная задача проекта — при создании инфраструктуры для тихого отдыха горожан сохранить уникальную экосистему озера.

«Об этом пространстве вы слышали огромное количество раз. И это единственное пространство, которые было благоустроено за два года в Ново-Савиновском районе Казани. Тогда мы работали с территорией, прилегающей к горбольнице № 7. Уровень стресса значительно снижается и у врачей, и у пациентов при выходе в это общественное пространство», — отметила Зиннатуллина.

Также же важно было создать внутриквартальные связи — сделать так, чтобы жителям было удобно и быстро добираться от улицы Чуйкова до улицы Лаврентьева пешком.

Еще один интересный момент — строительные работы не могут вестись в период гнездования чаек. «Границы работ в этом году небольшие. Нам важно сохранить колонию чаек, которые традиционно в городской среде не обитают, исключение — Чайковое озеро, в честь которых оно названо», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.