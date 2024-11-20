Жителей Татарстана приглашают поддержать республику в финале премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жителей Татарстана призывают поддержать республику в финале международной премии #МЫВМЕСТЕ и проголосовать за регион.

«Ваш личный голос — это шаг к тому, чтобы Татарстан был заслуженно признан лучшим местом для поддержки благотворительности и волонтерства, территорией добра, отзывчивости и милосердия!» — подчеркивают авторы призыва.

Проголосовать за Татарстан можно в социальной сети «ВКонтакте» по направлению «Территории» в номинации «Субъект Российской Федерации».

Цель премии #МЫВМЕСТЕ — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). Голосование за финалистов премии #МыВместе завершится уже завтра, 21 ноября 2024 года.