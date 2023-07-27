Жителей Татарстана приглашают на онлайн-вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес»

Жители Татарстана завтра, 28 июля смогут присоединиться к онлайн-вебинару «Инновации, интегрированные в бизнес». Он пройдет в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week – 2023.

На вебинаре обсудят инновационные идеи на стыке корпоративных задач и стартапов, тенденции венчурного инвестирования, сообщают организаторы.

Темами обсуждения станут:

Программа поддержки инновационных проектов «ИДЕЯ-1000»

Программа акселерации для инновационных компаний ЕЦИ и ИВФ РТ

Текущий статус программ грантовой поддержки Минцифры

Комплексные решения на основе нейросетевых алгоритмов для локализации запасов нефти

Проектирование программных продуктов для Эксплуатирующих опасные производственные объекты предприятий

Опыт «Лин Вектор» по интеграции инновационных решений в бизнес

Начало вебинара запланировано на 10 часов утра. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Kazan Digital Week в этом году пройдет с 20 по 22 сентября на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.

