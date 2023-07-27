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Жителей Татарстана приглашают на онлайн-вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес»
Жители Татарстана завтра, 28 июля смогут присоединиться к онлайн-вебинару «Инновации, интегрированные в бизнес». Он пройдет в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week – 2023.
На вебинаре обсудят инновационные идеи на стыке корпоративных задач и стартапов, тенденции венчурного инвестирования, сообщают организаторы.
Темами обсуждения станут:
- Программа поддержки инновационных проектов «ИДЕЯ-1000»
- Программа акселерации для инновационных компаний ЕЦИ и ИВФ РТ
- Текущий статус программ грантовой поддержки Минцифры
- Комплексные решения на основе нейросетевых алгоритмов для локализации запасов нефти
- Проектирование программных продуктов для Эксплуатирующих опасные производственные объекты предприятий
- Опыт «Лин Вектор» по интеграции инновационных решений в бизнес
Начало вебинара запланировано на 10 часов утра. Присоединиться к нему можно по ссылке.
Kazan Digital Week в этом году пройдет с 20 по 22 сентября на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.
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