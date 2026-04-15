Жителей РТ пригласили на медицинский иммерсивный спектакль «Найди время»

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Татарстанцев пригласили на показ медицинского иммерсивного спектакля «Найди время». Инициатива реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и является еще одним шагом в реализации целей национального проекта «Молодежь и дети».

Как рассказали в Минздраве РТ, в центре сюжета – пять героев, пришедших в поликлинику на профилактический медицинский осмотр. Каждый со своими страхами и отношением к медицине, и кажется, что их пути никогда не пересекутся, но постепенно эти случайные встречи превращаются в целую мозаику судьбоносных моментов.

Особенностью представления стало то, что зрители будут не просто наблюдать со стороны, а станут непосредственными участниками сюжета. Такой подход позволяет стереть границы между врачом и пациентом, а также взглянуть на собственное здоровье с другой стороны.

Представление состоится 16 апреля в 21:30 в Городской поликлинике № 21 по адресу Рихарда Зорге 103. Зарегистрироваться и получить билеты можно здесь.

Подробнее о спектакле, его создании и впечатлениях зрителей можно прочитать в материале «Татар-информа»