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Жителей России ждет двухдневная рабочая неделя
Первая рабочая неделя наступившего 2025 года продлится всего два дня. Об этом напомнили в Роструде, передает ТАСС.
«<...> в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу», — заметили в ведомстве.
При этом продолжительность новогодних выходных составит одиннадцать дней. Они начались 29 декабря и продлятся вплоть до 8 января.
Вместе с тем следующие сокращенные рабочие недели ожидаются перед майскими праздниками (с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая).
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