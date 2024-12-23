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Первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня
Первая рабочая неделя в новом 2025 году будет длиться всего два дня. Об этом в преддверии праздников напомнили в Министерстве труда России.
На этот раз выходные будут продолжаться 11 дней — после рабочей субботы, 28 декабря, россияне будут отдыхать до 8 января.
«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — говорится в телеграм-канале ведомства.
В министерстве напомнили: если нерабочие праздничные дни попадают на отпуск сотрудника, то эти нерабочие дни должны быть перенесены.
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