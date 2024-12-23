news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 декабря 2024 10:26

Первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Скопировать ссылку
Первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня
https://t.me/mintrudrf/

Первая рабочая неделя в новом 2025 году будет длиться всего два дня. Об этом в преддверии праздников напомнили в Министерстве труда России.

На этот раз выходные будут продолжаться 11 дней — после рабочей субботы, 28 декабря, россияне будут отдыхать до 8 января.

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В министерстве напомнили: если нерабочие праздничные дни попадают на отпуск сотрудника, то эти нерабочие дни должны быть перенесены.

#новогодние праздники #выходные дни #рабочая неделя
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100