Казанцев приглашают на большой семейный пикник в Парке Горького

В казанском парке культуры и отдыха им. Горького 6 июля с 11.00 до 22.00 пройдет большой семейный пикник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Фестиваль состоится в рамках федеральной программы «Большие семейные выходные» и Года семьи в Российской Федерации, рассказала на деловом понедельнике председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Программа фестиваля включает в себя серию мастер-классов по прикладному искусству и разнообразные игровые зоны для самых маленьких жителей города. Также пройдут лектории по экологичному и вторичному использованию современных предметов быта, ярмарка молодых предпринимателей, встречи с психологом в рамках проекта «Выслушаем».

Также в парке будут работать фудкорты, площадки волонтеров-медиков и российского движений детей и молодежи, а детей будут развлекать аниматоры. Для молодых семей в рамках мероприятия запланировали велоквест «Курс на Казань», на котором участники смогут посетить знаковые места города.

Для гостей большого семейного пикника также подготовили концертную программу с участием лучших молодых казанских диджеев, известных кавер-групп и детских творческих коллективов. В завершение для всех желающих организуют кино-вечер под открытым небом.