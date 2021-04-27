Жителей Казани после пасхальной службы развезут специальные автобусы

В Казани 2 мая для верующих православных после завершения пасхальной службы будут поданы специальные автобусы.

Как отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана, к двум часам ночи на остановку «Центральный стадион» прибудут восемь автобусов, которые развезут посетивших пасхальное богослужение по районам города.

По информации Комитета по транспорту исполкома Казани, автобусы направятся в Дербышки, в жилой массив Азино-1 через Советскую площадь и улицу Космонавтов, в жилой массив Азино-1 через улицу Гвардейская, к остановке «10-й микрорайон» через улицы Танковая, Академика Парина, Дубравная, Комиссара Габишева и Академика Завойского, в жилой массив Мирный, в Ново-Савиновский район — к остановке «Роддом», в Авиастроительный район — к остановке «Ленинградская» и в Кировский района — до улицы Клары Цеткин и остановки «Горьковское шоссе».

«Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться с остановками по требованию пассажиров», — уточняют в городской администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что митрополит Кирилл совершит пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского Кремля.