Митрополит Кирилл совершит пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на Страстной неделе и в праздник Пасхи совершит богослужения в храмах Татарстанской митрополии.

Сегодня, в Великий вторник, владыка отслужил литургию в Успенском Свияжском монастыре. Завтра, в Великую среду, он совершит литургию Преждеосвященных даров в

Успенском храме поселка Дербышки. Служба начнется в 9 часов утра, отмечает пресс-служба Казанской епархии.

В Великий четверг, день воспоминания тайной вечери, правящий архиерей возглавит литургию святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Богослужение начнется в 9 часов. А в 17 часов он там же совершит утреню с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.

В Страстную пятницу, 30 апреля, в 14 часов митрополит Кирилл возглавит вечерню с выносом плащаницы Спасителя в Казанско-Богородицком монастыре, тогда как в 17 часов в Благовещенском соборе — утреню с чином погребения Спасителя.

В Великую субботу, 1 мая, владыка совершит божественную литургию в Казанско-Богородицком монастыре. Начнется служба в 8 часов утра.

В ночь с 1 на 2 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Казанский и Татарстанский возглавит пасхальные богослужения в Благовещенском соборе. В 23.30 начнется полунощница, в 23.55 — крестный ход, в 00.00 — пасхальная заутреня и божественная литургия.

Кроме того, вечером 2 мая правящий архиерей совершит в Благовещенском соборе Великую пасхальную вечерню и возглавит встречу благодатного огня. Богослужение начнется в 16 часов.