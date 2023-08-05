Жителей Челнов шокировал бегающий по центру города лось – видео

В Набережных Челнах заметили гуляющего по городу лося. Он добежал до крупного торгового центра и привлек внимание горожан. Очевидцы держались на расстоянии от лесного гостя, но сумели заснять его на видео.

На ролике видно, как лось растерянно подбегает к ТЦ и заглядывает в окна. После этого он резко побежал к дороге по разделительной полосе проспекта ХасанаТуфана, но упал, поскользнувшись на мокром от дождя асфальте. Одна из женщин на видеоролике предлагает вызвать спецслужбы, называя лося «малышом».

«Он найдет, куда ему убежать, одумается», – ответил ей мужской голос.

При встрече с лосем следует вести себя очень осторожно, напоминают «Челнинские известия». Чтобы не разозлить его, лучше двигаться медленно, удаляясь от него спиной вперед – это животное воспримет как отступление угрозы.

Напомним, в Госкомитете РТ по биоресурсам объясняли, что в городе чаще встречаются молодые лоси возрастом не более года. В город они забредают по свей неопытности, так как до этого жили с мамой и отделились от нее лишь недавно.