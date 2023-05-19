Госкомитет Татарстана по биоресурсам объяснил причины появления лосей в Казани

В последнее время жители Казани часто встречают в городской черте лосей, о чем свидетельствуют сообщения, фото и видео в соцсетях. Сохатые перебегают автомобильные дороги и даже забредают во дворы. Сразу несколько таких случаев было зафиксировано неподалеку от леса на ул. Дубравной. Ситуацию «Татар-информу» прокомментировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Лоси заходили в город и раньше, но в последнее время такие случаи участились. Почему животные так себя ведут? На этот вопрос сложно ответить. Возможно, ближе к городу подошла партия молодых лосей. Когда самки ждут новое потомство, они отгоняют прошлогоднее», – пояснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Спикер отметил, что молодые лоси в основном встречаются в городе около леса на ул. Дубравной.

«Это молодые, годовалые лоси, они всю зиму ходили с матерью, а сейчас отделились и по своей глупости зашли в город. Они обитают в Лаишевском районе», – уточнил специалист.

По итогам проведенной «лесной переписи» выяснилось, что в Татарстане обитают около 14 тыс. лосей. Их можно встретить в лесных массивах, в основном на юго-востоке республики: в Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском, Агрызском районах.

Так, сегодня в соцсетях было сообщение, что горожане обнаружили лося неподалеку от 19-й казанской гимназии. Очевидцы писали, что животное лежало на траве и тяжело дышало.

«Наши специалисты выехали на место. У животного есть рана. Вероятно, лось получил серьезную травму», - сказал Чиспияков.

Позже выяснилось, что лось умер. Кроме того, семью маралов, которых позавчера очевидцы сняли на видео в Советском районе Казани, заметили на территории ЖК «Литл Токио». Животные пришли в город из Высокогорского района.

«Маралы были замечены в лесу около поселка Дербышки. Довольно большая группа животных осваивала новые территории. Маралы заходят в город в поисках новых мест обитания», – сказал Ринат Чиспияков.

Он добавил, что в последнее время на окраинах Казани ведется активная застройка, которая затрагивает естественную среду обитания диких животных. Границы города расширяются, вытесняя их. Спикер объяснил, как нужно вести себя людям при встрече с лосями и маралами.

«Не нужно привлекать внимание диких животных, также не стоит проявлять активность, потому что животное начнет метаться, когда почувствует опасность, и может себе навредить», – сказал сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам.

В заключение Ринат Чиспияков обратил внимание на рост числа ДТП с участием диких животных на дорогах Татарстана в этом году и рекомендовал водителям быть предельно внимательными и осторожными.