Альметьевцы могут принять участие в обсуждении развития четырех общественных пространств

17 сентября в киноконцертном зале общественного центра «Алмет» города Альметьевска при содействии команды Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) состоится интерактивный семинар «Вторая жизнь зданий». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе проекта «Сказки о золотых яблоках».

Участники семинара обсудят варианты развития и функционального наполнения четырех общественных пространств Альметьевска — это ДК «Иске Элмэт», кинотеатр «Татарстан», клуб «Мегаполис», Молодежный центр. Озвученные идеи и мнения альметьевцев станут частью будущего архитектурно-планировочного плана культурно-образовательных центров. Также на мероприятии состоится обсуждение возможных участков для создания новой парковой зоны «Мифосад» в Альметьевске.

Спикерами выступят архитектурный продюсер, публицист, организатор архитектурных и дизайнерских конкурсов, автор международных экспедиций по Голландии, Швеции, Германии, США для девелоперов, архитекторов, государственных и частных компаний Люся Малкис, заместитель директора Национальной библиотеки РТ, бывший председатель всемирного форума татарской молодежи, начальник отдела по делам молодежи исполкома ВКТ Табрис Яруллин, а также куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Ёж.

«Семинар „Вторая жизнь зданий“ — это возможность внести свой вклад в изменения, которые происходят сейчас в городе, и предложить свои идеи развития будущих общественных пространств. Нам важно услышать ваше мнение», — призвали организаторы события.

Начало в 17.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске восстановят изображение кота, которое закрасили коммунальщики.