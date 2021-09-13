В Альметьевске восстановят изображение кота, которое закрасили коммунальщики

Изображение кота на двери одного из подъездов в Альметьевске, ставшее местной достопримечательностью и закрашенное коммунальщиками, обаятельно восстановят. Об этом во время прямого эфира сегодня заявил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

В прямом эфире, организованном в социальной сети Instagram, руководитель муниципалитета выразил удивление и возмущение из-за случившегося. «Далее про котика. Котик сегодня для меня был тоже шоком полным. Хочется пошутить, с одной стороны, что все мы его помним и скорбим, с другой стороны, здесь ничего смешного нет, к сожалению», — сказал он.

Отдельно Нагуманов раскритиковал действия коммунальщиков: «Не поддается анализу и пониманию, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом. Сейчас они пытаются как-то невнятно оправдываться <…>».

При этом планы по восстановлению изображения столкнулись с неожиданными трудностями. «Мною дано поручение, что котика, конечно же, вернем на место. <…> Наши коллеги подбирают художника, который сможет восстановить этого котика. <…> автор, оказывается, уехал на постоянное место жительства в Америку, и вернуться, чтобы восстановить котика, он вряд ли сможет», — пояснил глава района.