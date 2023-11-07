Житель Зеленодольска предстанет перед судом за осквернение символов воинской славы

Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Напомним, в конце июля пьяный 52-летний житель Зеленодольска пришел в Парк Победы и стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода. После этого злоумышленник планировал их сдать в пункт приема металла.

Пьяного мужчину заметил охранник парка, который сделал мужчине замечание, после чего злоумышленник ушел. Позднее мужчина вернулся, чтобы продолжить начатое, однако его задержали сотрудники полиции.

Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили дело в суд.