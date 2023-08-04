В Татарстане задержали мужчину, который жег на Вечном огне металлические провода

В Зеленодольске задержали мужчину, который осквернил символы воинской славы, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи выяснили, что 30 июля пьяный 52-летний житель Зеленодольска пришел в Парк Победы и стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода. После этого злоумышленник планировал их сдать в пункт приема металла.

Пьяного мужчину заметил охранник парка, который сделал мужчине замечание, после чего злоумышленник ушел. Позднее мужчина вернулся, чтобы продолжить начатое, однако его задержали полицейские.

Мужчина полностью признал свою вину. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.