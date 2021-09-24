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Ру Тат
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24 сентября 2021  11:06
Павел Климчак

Житель Высокой Горы заплатит компенсацию за то, что его собака покусала 7-летнюю девочку

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Высокогорский районный суд Татарстана обязал местного жителя выплатить компенсацию морального вреда за то, что его собака напала на 7-летнюю девочку на улице Хузиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Высокая Гора собака напала на ребенка. Родители девочки обратились в местную больницу, однако травм у ребенка там не обнаружили. Вскоре хозяина собаки нашли и возбудили на него административное дело за нарушение правил выгула собак.

Районная прокуратура обратлась в суд с иском в интересах пострадавшего ребенка.

#собака укусила ребенка #высокая гора
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