Житель Высокой Горы заплатит компенсацию за то, что его собака покусала 7-летнюю девочку

Высокогорский районный суд Татарстана обязал местного жителя выплатить компенсацию морального вреда за то, что его собака напала на 7-летнюю девочку на улице Хузиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Высокая Гора собака напала на ребенка. Родители девочки обратились в местную больницу, однако травм у ребенка там не обнаружили. Вскоре хозяина собаки нашли и возбудили на него административное дело за нарушение правил выгула собак.

Районная прокуратура обратлась в суд с иском в интересах пострадавшего ребенка.